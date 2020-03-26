В Москве и области люди старше 65 с этого дня должны оставаться дома

Власти требуют от них самоизоляции из-за угрозы коронавируса.

Не выходить в этом время на улицу призвал людей старшего возраста лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков.

В Москве на время нерабочей недели могут закрыть рестораны, парки и крупные торговые центры. Это допустил мэр Сергей Собянин. В эфире ТВЦ он сказал, что в столице еще не пройден пик эпидемии и призвал всезх оставаться дома. Ранее сегодня президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Президент отложил намеченное на 22 апреля голосование по Конституции.