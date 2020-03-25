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23:03, 25 марта 2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

Больше всего жертв – свыше семи с половиной тысяч – в Италии. На второе место вышла Испания, далее Китай, где появилось новое заболевание. Во всем мире новым коронавирусом заразились почти 460 тыс. человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса.



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