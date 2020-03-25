Концертный директор Льва Лещенко подтвердил, что артист переведен в реанимацию. Это не экстренный случай, сказал Интер«Интерфаксу» факсу Олег Дмитриев. 78-летний Лев Лещенко вместе с супругой находятся в больнице в Коммунарке для заболевших коронавирусом. По словам друга семьи, юмориста Владимира Винокура, у обоих двустороннее воспаление легких.