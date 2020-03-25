В Москве на время нерабочей недели могут закрыть рестораны, парки и крупные торговые центры

Это допустил мэр Сергей Собянин. В эфире ТВЦ он сказал, что в столице еще не пройден пик эпидемии и призвал всех оставаться дома.

Ранее сегодня президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Президент отложил намеченное на 22 апреля голосование по Конституции.

Меры, предложенные президентом Владимиром Путиным, направлены не только на борьбу с коронавирусной инфекцией, но и обеспечение социальной стабильности, считает бывший вице-премьер правительства России, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Главная задача, отметил Дворкович, обеспечить экономический рост в стране.