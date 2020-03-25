Князь Монако, заразившийся коронавирусом, рассказал, что все началось с насморка

Кашель начался не сразу, потом немного поднялась температура, перечислил симптомы Альбер II. В интервью радио RTL он сказал, что первые признаки заболевания начали проявляться 15 марта, но результаты теста на коронавирус он получил только через два дня. Альбер II стал первым главой государства, который заболел коронавирусом. Князь находится на домашнем карантине.