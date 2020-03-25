В России сформированы группировки войск для борьбы с коронавирусом. В их состав вошли соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции, сообщили «Интерфаксу» в штабе Западного военного округа. Отмечается, что всего привлечены около тысячи военных.