Власти Москвы попросили BlaBlaCar приостановить все поездки из-за ситуации с коронавирусом

Сервис BlaBlaCar просят приостановить поездки пользователей из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Москве. Об этом сообщается в среду в официальном Twitter-аккаунте московского транспорта. «Официально обращаемся к BlaBlaCar — в соответствии с указом мэра и введенным режимом повышенной готовности просим приостановить все поездки. Отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность распространения коронавируса, это слишком опасно», — написано в сообщении.