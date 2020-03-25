На Украине на 30 дней введен режим чрезвычайной ситуации и продлен карантин в связи с распространением коронавируса. Власти страны, где зафиксировано более 100 случаев заражения, приняли ряд жестких мер.

Режим ЧС — это режим максимальной готовности к опасности и координация действий всех подразделений. Согласно украинскому законодательству, он не предполагает введение комендантского часа или запрета для граждан покидать дома, но при этом их перемещение может быть ограничено. Все службы переходят на усиленный режим работы. На период чрезвычайной ситуации может вводиться карантин, запрет на массовые мероприятия, ограничение движения пассажирского транспорта, закрытие границы, в случае необходимости возможна эвакуация населения, усиливается охрана правопорядка и противоэпидемиологические меры. Лица, пострадавшие во время режима ЧС, имеют право на возмещение материального ущерба из средств бюджета. Решение о введении ЧС на всей территории страны было принято на заседании кабмина. Все присутствовавшие, включая премьера, были в медицинских масках. Кабмин также поручил компетентным органам должным образом обустроить КПП в зонах чрезвычайной ситуации с обязательным санитарным и медицинским осмотром граждан и пропуском только после дезинфекции транспортных средств.

С середины марта на Украине введен карантин. По необходимости он может быть продлен в конце апреля.