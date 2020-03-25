Лев Лещенко переведен в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке. Об этом сообщают интернет-издания «База» и «Лента.ру» со ссылкой на источники.

Накануне юморист Владимир Винокур рассказал, что Лещенко госпитализировали из-за двустороннего воспаления легких.