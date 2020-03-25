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Эксклюзив Эха 22:01, 25 марта 2020

Владимир Путин из-за пандемии призвал россиян оставаться дома

Президент объявил о длинных выходных: «Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни».

Путин сказал о необходимости ввести налог в 13% на доход от вложений граждан в ценные бумаги и на проценты по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей. По его словам, дополнительно вырученные деньги пойдут, в частности, на поддержку семей с детьми — все, кто имеет право на материнский капитал с апреля будут получать по 5 тысяч рублей в месяц. Кроме того, отложено голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля.

Инициатива президента Владимира Путина о неделе выходных для россиян вызвала неоднозначную реакцию среди политиков. Так, ряд депутатов Госдумы ее поддержали, в то время как оппозиционеры выразили недовольство тем, как идея будет реализована.

Внеплановые выходные, которые Путин объявил с 28 марта по 5 апреля из-за угрозы коронавируса, в нижней палате парламента считают одной из мер, которая поможет защитить, в первую очередь, пожилых людей. Об этом, в частности, комментируя общий комплекс инициатив президента, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, назвал вынужденные каникулы важнейшим предложением Путина. Он убежден, что цепь передачи коронавируса будет остановлена и ситуация не станет такой, как, по его словам, в Испании или Италии.

Ряд экспертов, опрошенных агентством ТАСС, в свою очередь, опасаются негативного влияния недельных выходных на российскую экономику. Например, главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова считает, что в апреле в годовом выражении ВВП может оказаться на уровне -6%. Оппозиционер Алексей Навальный, в свою очередь, выразил мнение, что нерабочая неделя без карантина – ошибка. Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» считает, что люди могут воспринять выходные как каникулы и отправиться на прогулки или магазины, что приведет к росту случаев заболеваемости коронавирусом. Недовольство также выразил и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Всего в России официально зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, из них 163 – только за последние сутки.



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