Дворкович: Резиденты «Сколково» тестируют разработки препаратов от коронавируса

Резиденты «Сколково» тестируют разработки препаратов от коронавируса. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

«У нас есть компании, которые вышли на рынок с различными препаратами, которые не являются лекарствами от коронавируса, но являются, скажем так, претендентами на эффективное лечение. Один из этих препаратов тестируется нашими китайскими коллегами, если эти тесты окажутся удачными, вполне может быть, что это будет один из эффективных способов, но пока преждевременно говорить о результате», — сказал он.

Дворкович также отметил, что резиденты «Сколково» предоставили в органы здравоохранения разработки тестов на определение COVID-19.

«У нас есть компании, которые считают, что их новые разработки будут эффективны именно в части определения коронавируса. Я знаю, по крайней мере, две такие разработки, и сейчас мы эту информацию уже передали и в органы здравоохранения, и в Минпромторг, и рассчитываем, что испытания этих тестовых систем будут проведены в скорейшее время», — заключил он.