В Индии остаются 10 тысяч россиян, которые приехали в страну самостоятельно

В связи с введением масштабного карантина многие из них не могут приехать в Нью-Дели или в Гоа для того, чтобы отправиться домой. Впрочем, испытывают трудности и туристы, находящиеся сейчас в Дели и Гоа, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России. В ассоциации напомнили, что Индия пользуется высоким спросом у самостоятельных туристов. Многие из них, сняв себе недорогое жилье, проводят в стране зиму.