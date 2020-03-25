Владимир Путин подписал указ о переносе даты общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Его отложили на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса. Глава государства объявил об этом сегодня в обращении к россиянам. Изначальное голосование планировалось провести 22 апреля. Среди поправок к Конституции – обнуление президентских сроков Путина.