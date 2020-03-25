Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век. Об этом говорится в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину. Его подписали ассоциации компаний розничной и интернет-торговли, а также организация «Опора России». Как передает РБК, в обращении говорится, что из-за мер по борьбе с коронавирусом обороты торговли упали на 50-80%.