Владимир Путин перенес голосование по изменению Конституции, намеченное на 22 апреля. Президент сообщил это в обращении к нации: «Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определённой датой – 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьёзно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу – принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату.»

Путин призвал россиян проявить дисциплину и ответственность и побыть дома. Он отметил, что сейчас это самое безопасное место.