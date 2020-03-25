Сергей Собянин предупредил что в Москве могут закрыть рестораны, парки и крупные торговые центры. По его словам, эти ограничения нужны на следующей неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей. Столичный мэр отметил, что главная задача сейчас сгладить нарастающие пики заболеваемости коронавирусом. С завтрашнего дня вступит в силу домашний карантин для жителей Москвы и области старше 65. В эфире телеканала «ТВ Центр» Собянин отметил, что будет задействована видеосистема распознавания лиц.