Граждане Литвы, которые откажутся соблюдать карантин после возвращения из-за границы, не смогут вернуться на родину

Граждане Литвы, которые откажутся соблюдать 14-дневный карантин после возвращения из-за границы, не смогут вернуться на родину. С таким предупреждением выступил сегодня премьер-министр Саулюс Сквернялис. По его словам, если гражданин не станет давать письменное согласие на карантин, то его не примут на борт судна и самолета, которыми Литвы вывозит своих граждан из других стран, закрывших границы на время пандемии.