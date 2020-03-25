Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей и призвал россиян побыть дома

Президент отметил, что зарплаты на период вынужденных выходных должны сохраняться. Путин сказал о необходимости ввести налог в 13% на доход от вложений граждан в ценные бумаги и на проценты по банковским вкладам свыше одного миллиона рублей. По его словам, дополнительно вырученные деньги пойдут, в частности, на поддержку семей с детьми — все, кто имеет право на материнский капитал с апреля будут получать по 5 тысяч рублей в месяц.