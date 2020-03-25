В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом. Как сообщили этим вечером в оперативном штабе, им было 73 года и 88 лет, имелись хронические заболевания. До этого момента в официальной статистике не было смертей от коронавируса. Число заболевших за сутки в России выросло на 163 до 658.