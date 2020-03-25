Мэр Москвы объявил, что в столице могут закрыть рестораны, центральные парки и крупные торговые центры. Сергей Собянин сказал, что нужны дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. В эфире телеканала «ТВ Центр» градоначальник отметил, что о новых ограничениях могут объявить уже завтра.

С четверга в Москве и области начнет действовать режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и для больных хроническими заболеваниями. В полиции предупредили, что следить за его соблюдением будут с помощью видеокамер наблюдения.