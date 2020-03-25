Стартовая платформа плавучего космодрома «Морской старт» прибыла в порт Приморья. Это сообщил в «Твиттере» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что такие мигранты России нужны. Платформу доставили из Лос-Анджелеса. «Морской старт» в 2016 году купила российская группа компаний S7.