Владимир Путин на фоне пандемии поручил обложить налогом в 13% доходы с вкладов. Речь идет о тех банковских счетах, на которых больше миллиона рублей. Президент объявил следующую неделю нерабочей, нос с сохранением зарплаты. Он призвал россиян из-за коронавируса побыть дома. Путин сообщил о переносе голосования по обнулению своих президентских сроков с 22 апреля на более поздний срок.