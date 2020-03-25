Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-службе правительства. 62-летняя Кармен Кальво ранее была госпитализирована. До этого заболевание уже было выявлено у двух испанских министров, а также у супруги премьера Педро Санчеса. Сейчас в королевстве обнаружено свыше 47 тысяч заболевших пневмонией нового типа, скончались почти 3,5 тысячи – больше, чем в Китае.