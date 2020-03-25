Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков опубликовал в Facebook видеоролик, в котором призвал всех людей старше 60 лет оставаться в своих домах.
С 26 марта до 14 апреля москвичи и жители Подмосковья старшего возраста по просьбе глав регионов не должны выходить из дома без крайней необходимости.
Борис Гребенщиков призвал всех людей старше 60 лет оставаться в своих домах
Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков опубликовал в Facebook видеоролик, в котором призвал всех людей старше 60 лет оставаться в своих домах.