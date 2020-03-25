Z Архив новостей новости
5 11 6 1449
20:00, 25 марта 2020

Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти двух пожилых человек, у которых обнаружили коронавирус

Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти двух пожилых человек, у которых обнаружили коронавирус. Пациенты в возрасте 73 и 88 лет имели хронические заболевания, отметили чиновники. На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой тест на коронавирус был положительным. Вместе с тем, московские власти позже уточнили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистоезаболевание и оторвавшийся тромб. Ее смерть не попала в официальную статистику, согласно которой в России до последнего момента не было жертв коронавируса. Число заболевших за сутки выросло сразу на 163.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 423 6 6696 20.03
Блоги

Рожденные 23 марта Поздравить…

5 319 6 5402 23.03
Новости

Россия готова при необходимости помочь США в борьбе с распространением коронавируса Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов…

5 75 6 6425
Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин Решение было принято после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей в пятницу прививку, сообщает кабмин ФРГ

5 73 6 24368
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…

5 67 6 9231 20.03
Блоги

Карина Орлова журналист

Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…

5 331 6 46415 21.03
Новости

Каждая американская семья получит по три тыс. долл Это предусмотрено законопроектов в рамках пакета мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса

5 74 6 27426
Новости

Высшая школа экономики назвала неприемлемыми призывы профессора Олега Матвейчева уничтожить всех либералов в России Как говорится на сайте вуза, публикация нарушает внутренние правила, так как содержит мотивы ненависти и вражды…

5 77 6 11177
Блоги

Алексей Мельников публицист

Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…

5 60 6 8873 21.03
Новости

Президент Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Об этом сообщил Дмитрий Песков…

5 42 6 6263
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает смерть достойным наказанием за нарушение карантина по коронавирусу Человека, который таким образом создает проблемы самому себе, заболевает сам и заражает семью и соседей следует убивать…

5 49 6 7465
Новости

На политика Алексея Навального напали в центре Москвы Трое неизвестных на Новом Арбате обсыпали его мукой и облили чем-то похожим на прокисшее молоко…

5 66 6 10587
Новости

Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Это произойдет в ближайшие часы…

5 40 6 6561
Новости

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов»...

5 32 6 5351
Новости

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции

5 43 6 7157
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Коронавирус. Открываем 9 новых лабораторий В лабораториях установлено 36 комплектов современного оборудования. Специалисты сейчас проходят дополнительное обучение. В городские ПЦР-лаборатории будут поступать анализы, взятые у людей в поликлиниках и на дому…

5 48 6 7973 20.03

Популярное за неделю

Новости

Прокуратура Германии завела дело против зятя российского премьер-министра Владельца немецкой компании VG Cargo Александра Удодова подозревают в отмывании денег…

5 19 6 85402
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин к оппозиции относится так же, как коронавирус относится к итальянским песенкам из карантина и даже спокойнее, потому что Владимиру Владимировичу не грозит изобретение вакцины…

5 79 6 158848 18.03
#слушать 48:15 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

3236298
«Судебные процессы США, вторая половина XIX в.»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 2354 22.03
Блоги

Алексей Потехин профессор биологического факультета СПбГУ

«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера» К счастью, дети почти не болеют, хотя переносить вирус бессимптомно могут. Здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию «на ногах», кто-то немного потемпературит, кто-то переболеет, как хорошим гриппом…

5 194 6 782094 18.03
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Почему врачи против тестов на коронавирус Почему врачи против тестов на коронавирус Что скрывает от нас главврач больницы в Коммунарке, куда свозят всех зараженных коранавирусом в Москве? Когда и как Москву накроет эпидемия?..

5 102 6 193089 22.03
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8401501
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4420013

Сегодня в эфире