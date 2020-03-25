Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти двух пожилых человек, у которых обнаружили коронавирус. Пациенты в возрасте 73 и 88 лет имели хронические заболевания, отметили чиновники. На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой тест на коронавирус был положительным. Вместе с тем, московские власти позже уточнили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистоезаболевание и оторвавшийся тромб. Ее смерть не попала в официальную статистику, согласно которой в России до последнего момента не было жертв коронавируса. Число заболевших за сутки выросло сразу на 163.