Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти двух пожилых человек, у которых обнаружили коронавирус. Пациенты в возрасте 73 и 88 лет имели хронические заболевания, отметили чиновники. На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой тест на коронавирус был положительным. Вместе с тем, московские власти позже уточнили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистоезаболевание и оторвавшийся тромб. Ее смерть не попала в официальную статистику, согласно которой в России до последнего момента не было жертв коронавируса. Число заболевших за сутки выросло сразу на 163.
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