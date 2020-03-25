В Тамбове трое бывших сотрудников Росгвардии получили по три года условно за избиение задержанного. Об этом сообщается на сайте СК. По его данным, в мае 2019 года они нанесли несколько ударов одному из задержанных молодых людей, которые агрессивно вели себя в кафе. Действия силовиков снял на телефон очевидец и выложил видео в сеть.