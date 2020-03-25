Второй тест Ангелы Меркель на коронавирус также оказался отрицательным. Это сообщают немецкие СМИ со ссылкой на представителя правительства. Несколько дней назад канцлер Германии ушла на домашний карантин из-за контакта с врачом, который заболел коронавирусом.