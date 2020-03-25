Суд в Коми принудительно госпитализировал женщину с двумя детьми из-за подозрения на коронавирус. Они недавно вернулись из-за границы, передает «Интерфакс». В то же время, департамент здравоохранения Москвы разрешил больным коронавирусом находиться в самоизоляции дома, если у них легкая форма и нет хронических заболеваний.