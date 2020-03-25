Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян набраться мужества и не скупать гречку. По его словам, сейчас сплотиться должна вся нация. Зампред правительства добавил, что это самое удобное время для рывка и для развития отдельных отраслей экономики страны, передает «Интерфакс». На вопрос, как отразится на промышленности объявленная президентом следующая нерабочая неделя, Борисов ответил, что россияне пережили голод, переживут и изобилие.