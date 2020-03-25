Российский хоккеист Кирилл Дьяков дисквалифицирован за кокаин. Международная федерация хоккея отстранила его от матчей на 15 месяцев, передает РИА «Новости». Следы наркотика нашли в пробе спортсмена, взятой в ноябре прошлого года после матча КХЛ против московского «Спартака». Дьяков выступал за «Адмтирал» из Владивостока, но в декабре контракт с ним был расторгнут.