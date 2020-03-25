Неизвестные облили Алексея Навального молоком и обсыпали мукой перед входом на «Эхо Москвы»

Неизвестные облили основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального молоком и обсыпали мукой на Арбате перед входом на радиостанцию «Эхо Москвы». Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Алексей Навальный заявил о новом нападении в полицию.