Неизвестные облили основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального молоком и обсыпали мукой на Арбате перед входом на радиостанцию «Эхо Москвы». Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Алексей Навальный заявил о новом нападении в полицию.
Неизвестные облили Алексея Навального молоком и обсыпали мукой перед входом на «Эхо Москвы»
Неизвестные облили основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального молоком и обсыпали мукой на Арбате перед входом на радиостанцию «Эхо Москвы». Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».