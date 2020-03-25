Столичная полиция рекомендовала москвичам соблюдать режим самоизоляции

В главном управлении МВД по Москве считают нежелательными походы в общественные места и просят ограничить контакты с другими людьми. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал начальник столичного главка ведомства Владимир Васенин. Он подчеркнул, что столичные власти будут использовать систему видеонаблюдения с идентификацией лиц, которая будет выявлять нарушителей обязательного режима самоизоляции. Кроме того, по словам Васенина, в городе для обеспечения безопасности в связи с коронавирусом задействованы патрульные, участковые и сотрудники Росгвардии. Режим самоизоляции в настоящий момент обязателен для всех людей, вернувшихся из-за рубежа. В понедельник же столичные власти обязали уйти на карантин пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Этот режим будет введен уже в четверг.

По подсчетам властей Москвы, в городе с завтрашнего на самоизоляции должны находиться почти 2 млн человек.