Владимир Путин на фоне пандемии коронавируса объявил следующую неделю нерабочей. Президент также предложил ряд мер социальной поддержки: «Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трёх лет включительно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций».

Кроме того, Путин отложил голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля.

Все предложенные президентом шаги являются полумерами, сказал «Эху» экономист и политик Владимир Милов. Он добавил, что президент и правительство не могут найти выход из кризисной ситуации.