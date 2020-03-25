Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 тысяч рублей в месяц. Это плата за отмену «банковского роуминга» – комиссий за денежные переводы между регионами, пишут «Ведомости». Для переводов сверх лимита (суммируются переводы по всем дебетовым картам клиента) комиссия составит 1% от суммы, но не более 1000 руб., следует из данных банка.