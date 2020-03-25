Генпрокуратура поручила проверить обоснованность роста цен на бензин. Это должна будет сделать Федеральная антимонопольная служба. После падения мировых цен на нефть на треть президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выразил удивление уровнем цен на бензин в стране.