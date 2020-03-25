В Армении все находящиеся в стране люди с этого дня считаются самоизолировапнными

Это объявил вице-премьер Тигран Авинян на фоне пандемии коронавируса. По его словам, при выходе из дома все должны иметь при себе паспорт, а также заполненные специальные формы. Выход из дома должен быть обоснован — работа, которая не запрещена, продуктовый магазин или аптека. В автомобилях разрешено присутствие не более двух лиц, считая водителя, передает «Интерфакс».