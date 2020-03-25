Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплаты. Президент призвал россиян из-за коронавируса побыть дома. По его словам, банки, магазины, медучреждения, аптеки, транспорт и органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Путин сообщил о переносе голосования по обнулению своих президентских сроков с 22 апреля на более поздний срок.

Кроме того, президент поручил ввести налог в 13% на доходы от вкладов больше миллиона рублей.