Ушла из жизни народная артистка СССР Инна Макарова

Она сыграла в фильмах «Молодая гвардия», «Высота», «Девчата» и многих других. Звезде кино было 93 года.

В творческой биографии Инны Владимировны около полусотни ролей, многие любимы миллионами зрителей. Среди них подпольщица Любовь Шевцова из «Молодой гвардии», бесстрашная монтажница Катя из фильма «Высота», телефонистка Надя Ерохина из «Девчат». Героини Инны Макаровой – по большей части задиристые, своенравные, и пожалуй, единственное что их сближает — обаяние, с которым актриса играла своих персонажей. Макарова родилась в 26-м году в небольшом сибирском городе Тайга, в детстве переехала с родителями в Новосибирск. Отец работал диктором на радио, мама заведовала литературной частью в местном театре юного зрителя. Благодаря ему девочка полюбила сцену. В годы войны поступила во ВГИК, конкурс как вспоминала позже актриса, был 20 человек на место. Училась в мастерской Сергея Герасимова. В снятой им же Молодой гвардии и сыграла Любовь Шевцову. Позже актриса вспоминала насколько для неё была важна эта роль, и как тогда в конце 40-х решилась ее судьба благодаря автору книги, писателю Александру Фадееву.

Танец Кармен Инна Макарова исполнила в эпизоде, где отважная подпольщица выступает перед немцами. Успех после выхода фильма на экраны был колоссальный. Инну Владимировну засыпали письмами, режиссеры наперебой звали её сниматься. За роль она получила Сталинскую премию первой степени. Вскоре были «Возвращение Василия Бортникова», ради роли в фильме Макарова научилась водить трактор и комбайн, и Высота, где её героиня бесстрашно танцевала и пела на узенькой доске.

Потом «Дорогой мой человек», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова» и другие не менее яркие работы в кино. При этом на вопрос о своей любимой роли Макарова неизменно отвечала, «Вы знаете, нет любимой… Пока еще нет!». Народная артистка СССР — это звание она получила в 85-м году — в 90-е почти не снималась. С середины нулевых Инна Владимировна сыграла в нескольких сериалах. Последней работой стал фильм «Красная шапочка. Онлайн», снятый ее дочерью Натальей Бондарчук пару лет назад.

В последние годы Инна Владимировна тяжело болела. О времени и месте прощания с народной артисткой будет объявлено позже.