Головинский суд Москвы продлил на полгода арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский суд Москвы по ходатайству гособвинения продлил на полгода арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в нападении на офис «Единой России». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Светлана Сидоркина.

«Продление ареста на 6 месяцев связано с тем, что вынесено решение председателем Верховного суда России Лебедевым о том, что суды закрыты для рассмотрения дел. Рассматриваются только безотлагательные вопросы. У Азата срок содержания под стражей истекал 7 апреля, поэтому суд в экстренном порядке, с учетом обстановки в стране, принял решение только рассмотреть срок содержания под стражей», — сказала она.

Адвокат добавила, что суд приступит к рассмотрению дела по существу 20 апреля.

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки, а затем поместили в следственный изолятор из-за обвинений в хулиганстве. В начале февраля Мосгорсуд продлил его арест до 7 апреля, аспирант МГУ содержится под стражей в СИЗО уже более года.

По версии следствия, группа молодых людей Азат Мифтахов, Елена Горбань и Андрей Ейкин разбили окно в офисе «Единой России» в московском районе Ховрино и бросил внутрь дымовую шашку в январе 2018 года. Аспиранта МГУ задержали через год после того, как засекреченный свидетель заявил, что видел бросивших шашку. На лице у них были маски, однако он опознал А.Мифтахова. По словам аспиранта, после задержания силовики били его и угрожали шуруповертом, который приставили к груди.

В поддержку Азата Мифтахова прошло множество акций.