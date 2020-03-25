Проценты по банковским вкладам выше одного миллиона рублей будут облагаться налогом на доход в 13%

Сегодня Владимир Путин в телеобращении сказал, что такая мера существует и во многих других странах. У нас же такой доход налогом до сих пор не облагался, — утверждает президент.

При этом Путин предложил увеличить пособие по безработице — до 12 тысяч рублей, рассчитывать больничный из суммы не менее 1 минимального размера оплаты труда, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физических лиц более чем на 30%.

Стабилизационный фонд мог бы помочь уменьшить потери россиян от экономического кризиса. Так считает глава Роснано Анатолий Чубайс. Он уверен, что российской экономике нужна более активная поддержка.