Z Архив новостей новости
5 0 6 0
18:21, 25 марта 2020

В целом ряде стран мира сегодня объявили о новых кардинальных ограничениях в связи с угрозой коронавируса

В частности, речь идет об объявлении в них чрезвычайного положения.

Таиланд стал очередной страной, которая закрыла въезд для иностранцев. Там обосновали это введенным режимом чрезвычайного положения. Начиная с завтрашнего дня в Таиланде для въезда будут делать исключение только для своих граждан, сотрудников дипмиссий, и иностранцев, имеющих разрешение на работу. Последним, впрочем, придется в обязательном порядке отправиться на медицинский карантин. Губернаторам же провинций Таиланда власти дали полномочия запрещать посещение ряда районов из-за угрозы коронавируса.

Украина также сегодня ввела на всей своей территории режим ЧС сроком на 30 дней. Такое решение приняло правительство страны. Кроме того, оно продлило карантин до 24 апреля. До этого дня не будут работать торговые центры, рестораны, спортзалы, вузы и школы. Ограничено авиасообщение, а с субботы в планах украинского кабмина и вовсе отменить любые пассажирские перевозки через границы страны. Сейчас там выявлено свыше 110 случаев заражения коронавирусом.

В Демократической Республике Конго их на сегодняшний день меньше – 45, но все при этом выявлены в столице Киншасе. Президент страны Феликс Чисекеди решил лично объявить о введении режима чрезвычайного положения.

В Израиле гражданам дополнительно на 7 дней запретили покидать дома за редким исключением. А в Пакистане, в свою очередь, военные ограничили использование общественного транспорта и распорядились закрыть автозаправочные станции. Как передает телеканал CNN, для этого во всех крупных городах развернуты войска. Также введен запрет на перемещение между пакистанскими провинциями, впрочем, общенациональный карантин, по данным вещателя, власти пока вводить отказываются.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 350 тысяч человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 423 6 6637 20.03
Блоги

Рожденные 23 марта Поздравить…

5 320 6 5361 23.03
Новости

Россия готова при необходимости помочь США в борьбе с распространением коронавируса Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов…

5 73 6 6081
Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин Решение было принято после информации о заражении коронавирусом врача, делавшего ей в пятницу прививку, сообщает кабмин ФРГ

5 73 6 24300
Блоги

Видео дня

+ На политика Алексея Навального напали в центре Москвы На политика Алексея Навального напали в центре Москвы Трое неизвестных на Новом Арбате обсыпали его мукой и облили чем-то похожим на прокисшее молоко…

5 63 6 8204 16:18
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно Читаю «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства. Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину…

5 66 6 9211 20.03
Блоги

Карина Орлова журналист

Как в США пройти тест на коронавирус: удручающая история двух американцев Несмотря на то что власти США обещали отменить для граждан любые расходы в связи с коронавирусом (потому что даже со страховкой за лечение всегда приходится доплачивать), Леонид заплатил за визит к врачу $25 по своей страховке…

5 331 6 46311 21.03
Новости

Каждая американская семья получит по три тыс. долл Это предусмотрено законопроектов в рамках пакета мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса

5 74 6 27347
Новости

Высшая школа экономики назвала неприемлемыми призывы профессора Олега Матвейчева уничтожить всех либералов в России Как говорится на сайте вуза, публикация нарушает внутренние правила, так как содержит мотивы ненависти и вражды…

5 77 6 11174
Блоги

Алексей Мельников публицист

Великие проклятые «отечественные» войны Война – это эпидемия. Мировая война – мировая эпидемия. Военные парады, «бессмертные полки» и воспевание «священной войны» — пропаганда эпидемии, подготовка к новой катастрофе. Власти, которые этим заняты – носители инфекции. Пора остановиться. Перестать праздновать…

5 60 6 8862 21.03
Новости

Президент Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Об этом сообщил Дмитрий Песков…

5 42 6 6214
Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает смерть достойным наказанием за нарушение карантина по коронавирусу Человека, который таким образом создает проблемы самому себе, заболевает сам и заражает семью и соседей следует убивать…

5 49 6 7402
Новости

На политика Алексея Навального напали в центре Москвы Трое неизвестных на Новом Арбате обсыпали его мукой и облили чем-то похожим на прокисшее молоко…

5 63 6 9641
Новости

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев не стал извиняться за призыв уничтожать людей Он написал в «Фейсбуке», что хотел поправить репутацию вуза и теперь, по его словам, «Вышка отмыта от клейма гнезда либералов»...

5 33 6 5341
Новости

Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом Это произойдет в ближайшие часы…

5 40 6 6531
Новости

Российские врачи жалуются на отсутствие средств индивидуальной защиты Они опасаются, что сами могут стать разносчиками инфекции

5 43 6 7116

Популярное за неделю

Новости

Прокуратура Германии завела дело против зятя российского премьер-министра Владельца немецкой компании VG Cargo Александра Удодова подозревают в отмывании денег…

5 19 6 84378
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Путин к оппозиции относится так же, как коронавирус относится к итальянским песенкам из карантина и даже спокойнее, потому что Владимиру Владимировичу не грозит изобретение вакцины…

5 79 6 158362 18.03
#слушать 48:15 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование

3236298
«Судебные процессы США, вторая половина XIX в.»:
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 2330 22.03
Блоги

Алексей Потехин профессор биологического факультета СПбГУ

«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера» К счастью, дети почти не болеют, хотя переносить вирус бессимптомно могут. Здоровые взрослые люди, скорее всего, перенесут инфекцию «на ногах», кто-то немного потемпературит, кто-то переболеет, как хорошим гриппом…

5 194 6 780670 18.03
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Почему врачи против тестов на коронавирус Почему врачи против тестов на коронавирус Что скрывает от нас главврач больницы в Коммунарке, куда свозят всех зараженных коранавирусом в Москве? Когда и как Москву накроет эпидемия?..

5 102 6 192751 22.03
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8401418
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4419934

Сегодня в эфире