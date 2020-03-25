В целом ряде стран мира сегодня объявили о новых кардинальных ограничениях в связи с угрозой коронавируса

В частности, речь идет об объявлении в них чрезвычайного положения.

Таиланд стал очередной страной, которая закрыла въезд для иностранцев. Там обосновали это введенным режимом чрезвычайного положения. Начиная с завтрашнего дня в Таиланде для въезда будут делать исключение только для своих граждан, сотрудников дипмиссий, и иностранцев, имеющих разрешение на работу. Последним, впрочем, придется в обязательном порядке отправиться на медицинский карантин. Губернаторам же провинций Таиланда власти дали полномочия запрещать посещение ряда районов из-за угрозы коронавируса.

Украина также сегодня ввела на всей своей территории режим ЧС сроком на 30 дней. Такое решение приняло правительство страны. Кроме того, оно продлило карантин до 24 апреля. До этого дня не будут работать торговые центры, рестораны, спортзалы, вузы и школы. Ограничено авиасообщение, а с субботы в планах украинского кабмина и вовсе отменить любые пассажирские перевозки через границы страны. Сейчас там выявлено свыше 110 случаев заражения коронавирусом.

В Демократической Республике Конго их на сегодняшний день меньше – 45, но все при этом выявлены в столице Киншасе. Президент страны Феликс Чисекеди решил лично объявить о введении режима чрезвычайного положения.

В Израиле гражданам дополнительно на 7 дней запретили покидать дома за редким исключением. А в Пакистане, в свою очередь, военные ограничили использование общественного транспорта и распорядились закрыть автозаправочные станции. Как передает телеканал CNN, для этого во всех крупных городах развернуты войска. Также введен запрет на перемещение между пакистанскими провинциями, впрочем, общенациональный карантин, по данным вещателя, власти пока вводить отказываются.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 350 тысяч человек.