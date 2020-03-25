Принц Чарльз, чей тест на коронавирус оказался положительным, находится сейчас на самоизоляции

Представитель королевской семьи уточнил, что сейчас сложно определить, от кого мог заразиться принц Чарльз, учитывая, что несколько недель подряд у него было много встреч и публичных выступлений.

Положительный результат теста у монаршей особы сделал наследника престола еще одним из более чем восьми тысяч британцев, подхвативших вирус, свыше 500 из которых ушли из жизни, не справившись с болезнью, отмечает лондонский корреспондент телеканала. – При этом правительство Великобритании выпустило сегодня новое разъяснение, касающееся ужесточения карантинных мер. Согласно документу, сотрудники торговых предприятий, обозначенных ранее как «ключевые» в процессе обеспечения жизнедеятельности государства, по-прежнему могут продолжать свою работу. То же самое относится к сотрудникам коммунальных служб и строительных компаний. Остальные, так называемые «несущественные» для функционирования страны сферы бизнеса должны прекратить работу уже в ближайшую пятницу, в соответствии с приказом премьер-министра.

Как пишет британский интернет-портал Devon Live, полиция, получившая в условиях жесткого карантина дополнительные полномочия, будет для начала штрафовать всех, кто находится вне своего жилища без крайней на то необходимости. Игнорирование объявленных правительством мер поведет за собой их ужесточение. The Daily Telegraph сообщает, что кабинет министров рассматривает возможность привлечения знаменитых лондонских черных кэбов как средства транспорта для сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Издание напоминает, что 10 марта принц Чарльз встречался в Лондоне с главой Монако принцем Альбертом, который неделей позже объявил, что заражен коронавирусом.