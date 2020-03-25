Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, все фракции и профильные комитеты поддержали эту инициативу. Подробнее о ней рассказал глава Комитета по законодательству Павел Крашенинников
Правительство прислало положительный отзыв на эту инициативу, нет замечаний к документу и у Верховного суда.
Госдума уже на следующей неделе может ужесточить ответственность за нарушение карантин
Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, все фракции и профильные комитеты поддержали эту инициативу. Подробнее о ней рассказал глава Комитета по законодательству Павел Крашенинников