Центризбирком в пятницу скорректирует подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию из-за переноса даты. Как сообщила ТАСС глава ЦИКа Элла Памфилова, готовились разные варианты, в том числе и перенос плебисцита.

Напомним, что в некоторых регионах уже началось информирование граждан о голосовании 22 апреля, вчера была открыта аккредитация СМИ на участки для голосования.

В своем телеобращении Владимир Путин заявил, что плебисцит переносится на более позднюю дату. Будет оцениваться ситуация в регионах и в целом в стране. Президент подчеркнул, что здоровье граждан для него является абсолютным приоритетом в данном вопросе.

Кстати, политик Алексей Навальный согласен с Путиным, о чем он сказал в эфире «Эха». Кстати, в ЦИКе говорят, что перенос голосования за поправки в Конституцию минимален, но отразится на его финансовой составляющей.