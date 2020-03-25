У россиян будет дополнительная выходная неделя. Об этом в своем телеобращении объявил Владимир Путин. Он призвал граждан не полагаться на «русский авось» в вопросе борьбы с коронавирусом и побыть дома. То, что происходит сегодня во многих западных странах и в Европе, а также за океаном, может стать нашим ближайшим будущим, — подчеркнул президент.

Власти Москвы хотят свести контакты между горожанами к минимуму, поэтому ограничения вводятся для учреждений досуга: временно закроют городские библиотеки, культурные центры, кинотеатры, ночные клубы, детские игровые комнаты. В ТЦ не будут работать катки, боулинги, игровые комнаты, бильярдные, аттракционы, аквапарки и так далее. Об этом сообщается на сайте мэра. Как поясняется, магазины, отделения банков и службы быта в торговых центрах, ограничения не распространяются. Рестораны и кафе также пока продолжать работать, но в них будет запрещено курить кальяны. На особый режим переходят и МФЦ – они теперь будут предоставлять только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде, и только по предварительной записи. Кроме того, в стоматологических клиниках и кабинетах теперь можно будет получить исключительно экстренную помощь.

Еще одна мера, введенная городскими властями, — это отмена льготного проезда на общественном транспорте для учащихся школ и вузов, а также людей в возрасте от 65 лет и горожан, страдающих хроническими заболеваниями. Люди в зоне риска, это почти 2 миллиона москвичей, с завтрашнего дня обязаны соблюдать режим самоизоляции, объявленный ранее. Сегодня власти объявили, что тем, кто хочет провести вынужденный карантин на даче, власти готовы доставлять дрова и уголь по льготным ценам.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 400. Режим повышенной готовности действует в городе с начала месяца.

Жители Москвы старше 65 лет с четверга должны перейти на домашний карантин. Это касается в том числе членов Верхней палаты российского парламента. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенаторы должны показать остальным гражданам пример законопослушания, отметила Матвиенко.

С завтрашнего дня в Подмосковье людей старшего возраста просят соблюдать режим самоизоляции, об этом сказал губернатор региона Андрей Воробьев. Людей старшего возраста просят оставаться в своих домах с 26 марта и в Москве.

Власти Московской области намерены увеличить количество коек в инфекционных отделениях из-за распространения коронавируса. В настоящее время их более двух с половиной тысяч, — сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, в Звенигороде идет срочный ремонт двух корпусов в Клиническом Центре восстановительной медицины. В области уже закупили более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

В России за сутки число зараженных коронавирусом выросло на 163 человека, большинство из них находится в Москве. Более ста тысяч россиян находятся в режиме самоизоляции, — утверждает вице-премьер Татьяна Голикова. По словам Голиковой, все новые заболевшие посещали другие страны за последние две недели.

Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева сомневается в достоверности официальных данных. Об этом она сказала в эфире «Эха». Васильева добавила, что российские методы тестирования на коронавирус в несколько раз слабее, чем в Европе или Китае.

Резкий рост числа инфицированных в России говорит об увеличении интенсивности заболевания, но Россия может избежать сценария, который развивается сейчас в некоторых европейских странах – так считает директор Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. При этом Викулов не исключает, что вторая волна коронавируса будет осенью. «Мы не исключаем, что дальше может быть рост заболеваемости, но сейчас правительство делает все, чтобы не было того сценария, который случился в Европе. Если мы две недели сейчас продержимся, то мы просто минуем этот пик Две-три недели и должна пойти на спад инфекция, есть такие прогнозы», — сказал он.

Петербургские больницы и поликлиники прекращают плановую работу и переключаются на экстренных пациентов. Однако чиновники до сих пор не определили, какие виды помощи врачи будут продолжать и дальше оказывать горожанам. Медучреждения прекратят диспанцеризацию, плановые приёмы и вакцинацию уже завтра. Постановление об этом опубликовал Роспотребнадзор. Исключение сделают только для экстренных случаев, лечения онкобольных и осмотров беременных женщин. Другие пациенты получили в поликлиниках отказы.

Комитет по здравоохранению пока не подготовил список видов медицинской помощи, которую сохранят для пациентов. Пока чиновники лишь заверили, что врачи не будут прерывать лечение, которое уже начали. Портал «Доктор Питер» уточняет, что медики продолжат процедуры, без которых может возникнуть угроза для жизни человека. В то же время по сообщению наших источников городские больницы с четверга приостановили все плановые операции. Добавлю, что медики отметили в Петербурге вспышку ОРВИ. Среди заболевших много школьников. Ограничения Роспотребнадзора на медицинскую помощь продлятся до 30 апреля.

Дефицит медицинских масок в российских аптеках связан с экспортом в Китай, а также распоряжением Минпромторга, однако в ближайшее время проблема должна быть решена, — сказал в эфире «Эха» гендиректор сети аптек «Столичка» Евгений Нифантьев. По его словам, скорее будут введены ограничения по количеству масок, отпускаемых в одни руки.

Во всех православных храмах по поручению патриарха Кирилла проводится дезинфекция. Об этом в эфире «Эха» рассказал настоятель храма Святой Троицы в Хохлах Алексей Уминский. Он считает, что посещение церкви не опаснее поездки в общественном транспорте или посещения магазина.