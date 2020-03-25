Компания Uber подала иск против властей Лос-Анджелеса за требование передавать данные о пользователях. Городские власти говорят, что им нужны эти сведения для лучшего контроля за ситуациями на дорогах и сокращения угроз безопасности граждан. В компании говорят, что сбор данных в реальном времени нарушает приватность пользователей, даже несмотря на то, что сведения об их именах и другая информация остаются анонимными.