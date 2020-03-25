Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз российской банковской системы со «стабильного» на «негативный». По мнению его аналитиков, экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков. То же самое Fitch сделало для Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белорусии и Грузии.