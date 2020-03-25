Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% доходы от банковских вкладов больше миллиона рублей. Президент сказал это сегодня в обращении к нации из-за пандемии коронавируса.

Путин также предложил поднять ставку налога на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, до 15%. Следующая неделя объявлена нерабочей, но с сохранением зарплат. Голосование по обнулению президентских сроков Путина и другим поправкам в Конституцию отложено.