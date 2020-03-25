В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина по коронавирусу. О предполагаемом наказании рассказал один из авторов инициативы, глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. Также правительство обсудит требования к тюремным камерам для инфицированных заключенных, добавил Павел Крашенинников.