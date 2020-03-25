Резкий скачок заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Петербурге на фоне пандемии коронавируса

На 23% больше случаев заболеваний ОРВИ, чем ранее, зафиксировали специалисты на прошлой неделе в Петербурге. Пороговые значения превышены среди детей от 7 до 14 лет. В городе на карантин отправили десятки детсадовских групп. Также за этот период зарегистрировали более четырех сотен случаев с предварительным диагнозом «пневмония». Это одно из осложнений новой коронавирусной инфекции. Пока этот показатель ниже аналогичного периода прошлого года. Пока что российские тесты на коронавирус в разы менее чувствительны, чем западные аналоги. На опасное заболевание в России проверяют всех, кто в течение последних двух недель вернулся из Европы, а также тех, кто находился за границей в последний месяц и обнаружил, что простужен. Известно также, что массовое тестирование начали в Курской области, готовится к этому и Москва.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует правительствам именно массовое тестирование. К рекомендации уже прислушалась, например, Австрия, Южная Корея, Грузия и Китай, который прошел пик эпидемии.